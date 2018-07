Verkehrsunfall mit Personenschaden in Sternberg

von svz.de

15. Juli 2018, 12:16 Uhr

Am 14.07.2018 gegen 16:45 Uhr kam es in der Straße "Am Berge" in Sternberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Radfahrer kam aus einer Seitenstraße und beachtete die Vorfahrt eines PKW VW Golf nicht. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer verletzte sich am linken Handgelenk. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Die 78-jährige Fahrerin des PKW blieb unverletzt. Der Radfahrer musste im Krankenhaus Crivitz behandelt werden.