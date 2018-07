Verkehrsunfallflucht bei Schwaan

von svz.de

21. Juli 2018, 16:48 Uhr

Am Samstagnachmittag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 47-jähriger Motorradfahrer die Gemeindestraße aus Richtung der L13 kommend in Fahrtrichtung Benitz als ihm in einer Linkskurve ein Transporter mittig entgegenkam. Um nicht mit diesem zu kollidieren, musste 02 nach rechts ausweichen und fuhr geradeaus in das dortige Unterholz. Bei dem Unfall verletzte sich 02 leicht am Bein. Am Motorrad selbst entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000EUR. Da das Motorrad nicht mehr fahrbereit war, musste es in eigener Zuständigkeit geborgen werden. Der Fahrzeugführer des weißen Transporters mit blauer Aufschrift entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.