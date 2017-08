Waren: Diebe „erleichtern“ Kasse von Schifffahrtsanbieter

Unbekannte haben eine Schifffahrtsgesellschaft im Stadthafen von Waren an der Müritz um das Gros ihrer Tageseinnahmen gebracht. Der oder die Täter griffen am Montagabend im Schifffahrtsbüro in die Kasse, während die Mitarbeiterin mit Werbeutensilien vor der Tür beschäftigt war, wie eine Polizeisprecherin gestern erklärte. Der Schaden wurde als „hoher dreistelliger Betrag“ angegeben. An der Müritz nutzen gegenwärtig hunderte Urlauber und Tagesgäste die Angebote der Freizeitschifffahrt zu Ausflügen über mehrere Seen.

von svz.de

erstellt am 08.Aug.2017 | 15:46 Uhr