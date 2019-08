Waren: Hotelangestellte bestohlen

von svz.de

08. August 2019, 14:22 Uhr

Am Mittwoch in der Zeit von 11 bis 11.45 Uhr wurde Am Alten Markt in Waren eine Angestellte eines dortigen Hotels bestohlen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der Rezeptionsbereich des Hotels kurzzeitig unbesetzt. Während dieser Zeit gelangten unbekannte Täter über die offene Hoteleingangstür in das Hotel und versuchten gewaltsam, eine Bürotür hinter der Rezeption zu öffnen. Der Versuch misslang, woraufhin der oder die Täter eine weitere, unverschlossene Bürotür öffneten. Aus diesem Büro entwendeten sie aus einer abgelegten Handtasche ca. 100 Euro Bargeld aus dem Portemonnaie der Hotelangestellten sowie deren EC-Karte.

Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz. Wir bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen auf dem Alten Markt in Waren bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991- 17 60.