Waren: Postverteilerzenrum aufgebrochen und Geld gestohlen

von svz.de

erstellt am 22.Sep.2017 | 10:56 Uhr

Unbekannte haben ein Postverteilerzentrum in Waren an der Müritz aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Freitag, wie die Polizei mitteilte.

Die Täter überwanden den Zaun, brachen über eine Tür ein, hebelten einen Tresor auf und stahlen mehrere Tausend Euro. Mitarbeiter stellten den Einbruch am Morgen fest. Postsendungen oder Fahrzeuge seien nicht verschwunden, teilte die Polizei mit. Das Verteilerzenrum liegt in einem Gewerbegebiet am Stadtrand.