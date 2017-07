Waren: Radfahrerin wird von Lkw erfasst und stirbt

Zu einem tödlichem Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 16 Uhr in Waren gekommen. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr der 45-jährige Fahrer eines LKW die Röbeler Chaussee in Richtung Klink. Auf Höhe der Lichtzeichenanlage Röbeler Chaussee/Warendorfer Straße wollte er nach rechts in die Warendorfer Straße abbiegen und stieß mit einer 59-jährigen Radlerin, welche auf dem Radweg in Fahrtrichtung Klink unterwegs war, zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau aus Nordrhein-Westfalen so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

von svz.de

erstellt am 29.Jul.2017 | 09:40 Uhr