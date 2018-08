Waren: Verpuffung an der Tankstelle

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

04. August 2018, 11:47 Uhr

Am Freitagmorgen, um. 07:35 Uhr kam es an der "Shell"-Tankstelle in der Warendorfer Str. in Waren zu einer Verpuffung beim Betanken eines 25-Liter-Kunststoffkanisters. Dieser befand sich auf einem Boot, das auf einem Bootstrailer an der Zapfsäule stand.

Der 63-jährige Eigentümer des Bootes wurde durch die zwei Meter hohe Stichflamme leichtverletzt (Verbrennungen an beiden Knien sowie Schürfwunden an Stirn und Gesicht). Er wurde mit dem RTW ins Müritzklinikum Waren verbracht. Die Persenning des Motorbootes (Eigenbau aus Aluminium) verbrannte teilweise. Der Kunststoff der Zapfpistole verschmorte und die Zapfsäule war nicht mehr betriebsbereit.

Aufgrund des schnellen Löschens noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Waren durch den Eigentümer mit einem vor Ort befindlichen Feuerlöscher der Tankstelle, konnte Schlimmeres verhindert werden. Als Ursache wird nach Rücksprache mit der Feuerwehr eine Verpuffung aufgrund einer elektrostatischen Aufladung bei der Betankung angenommen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Der Gesamtsachschaden an Boot und Zapfsäule beläuft sich auf ca. 3000 Euro.