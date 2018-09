Warnemünde: 22-Jähriger nackt zu Gange

von svz.de

12. September 2018, 06:22 Uhr

Am Dienstagnachmittag meldeten sich mehrere Zeugen, die in Warnemünde einen Mann mit exhibitionistische Handlungen beobachtet hatten. Die Polizei stellte den 22-Jährigen, setzten ihn aber nach Zahlung einer kleineren Geldsumme wieder auf freien Fuß gesetzt. Ermittelt wird dennoch in dem Fall.