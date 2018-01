Warsow: Dreiste Diebe bedienen sich in der Tischlerei

von svz.de

17. Januar 2018, 16:46 Uhr

In den vergangenen Tagen haben sich Langfinger in einer Warsower Tischlerei bedient. In der Zeit vom 13 bis 15. Januar haben die Diebe aus der Werkstatt mehrere hochwertige Maschinen und Werkzeuge entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Tischlereiwerkstatt. Sie beschädigten unter anderem ein Rolltor. Rund 4200 Euro beträgt der Schaden.