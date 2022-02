Warsow: Einbruch in Autohandel: Werkzeug und Katalysatoren gestohlen

Bei einem Einbruch in die Werkstatt eines Autohandels in Warsow haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Katalysatoren und Werkzeug entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gelände und der Werkstatt des Autohandels und entwendeten dort diverses Werkzeug und einen Katalysator. Von zwei auf dem Grundstück...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.