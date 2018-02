Waschow: Radlader gabelt Auto auf

von svz.de

04. Februar 2018, 15:51 Uhr

Bereits am Freitagmittag kam es in Waschow in der Wittenburger Straße zu einem ungewöhnlichen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, meldet jetzt die Polizei. Der Führer eines Radladers fuhr trotz unklarer Verkehrslage in den fließenden Verkehr ein, übersah einen Skoda und stieß mit der Radladergabel gegen das Auto. Die Schadenhöhe ist unbekannt.