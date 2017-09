Wesenberg: 87 Jahre alte Radfahrerin von Lastwagen erfasst

Eine 87 Jahre alte Radfahrerin ist in Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte, übersah der 43 Jahre alte Lasterfahrer die Frau beim Abbiegen und fuhr sie um. Die 87-Jährige war nach dem Unfall am Montagabend zunächst nicht ansprechbar und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Notfallambulanz in Neubrandenburg gebracht werden.

von svz.de

erstellt am 05.Sep.2017 | 09:42 Uhr