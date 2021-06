Wieder Wohnmobil-Diebstahl in Stralsund

Fahrzeugdiebe haben in Vorpommern erneut ein Wohnmobil gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, handelt es sich um ein Campingfahrzeug im Wert von 85 000 Euro mit italienischem Kennzeichen, das an einer Tankstelle stand. Das weiße Fahrzeug war demnach von der Adria an die Ostsee gebracht worden, um es zu verkaufen. Der Eigentümer habe de...

