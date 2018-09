Wismar: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

von svz.de

04. September 2018, 12:38 Uhr

Montag Vormittag kam es im Kreisverkehr an der Zierower Landstraße in Wismar zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte der 68-jährige Fahrer eines Renault das Bremsen eines vorausfahrenden Renaults zu spät und fuhr auf. Der entstandene Schaden war gering und belief sich auf ca. 100 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme maßen die hinzugezogenen Polizeibeamten bei dem 68-Jährigen einem Atemalkohol von über 2,5 Promille. Sie ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. In erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.