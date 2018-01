Wismar: Frust statt Lust am Kondomautomaten

von mica

erstellt am 09.Jan.2018 | 15:38 Uhr

Nach Zigarettenautomaten könnten in Nordwestmecklenburg nun auch Kondomautomaten in den Fokus von Kriminellen geraten. So wurde im Tunnelbereich des Wismarer Bahnhofes versucht, einen entsprechenden Automaten aufzuhebeln. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Rostock mit. Nach deren Angaben wurde an dem Automaten auch Pulverreste entdeckt werden. Möglicherweise sollte der Automat mit Hilfe eines Böllers gesprengt werden.

Dem oder den Tätern dürfte die Lust an ihrem Vorhaben allerdings vergangen sein. Denn sie gelangten nicht an die Geldkassette bzw. an den Wareninhalt.

In den vergangene Monaten waren in Nordwestmecklenburg bislang 26 Zigarettenautomaten gesprengt oder anderweitig beschädigt worden.