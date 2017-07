Wismar: Gesprengter Geldautomat in Gägelow

Unbekannte Täter sprengten in der Nacht zum Freitag auf bislang unbekannte Weise einen Geldautomat in Gägelow. Der für jedermann zugängliche Automat befindet sich an der Außenseite eines Spielcasinos.

Nachdem die Polizei durch einen privaten Wachdienst gegen 03:30 Uhr von der Alarmauslösung informiert wurde, konnten im weiteren Tatortumfeld keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge mehr angetroffen werden.

Das Ausmaß der Zerstörung zeigt die enorme Energie, die bei solchen Sprengungen freigesetzt wird. Einzelne Trümmerteile lagen noch bis zu 15 Meter vom eigentlichen Tatort entfernt. Auch zwei Fensterscheiben des Casinos gingen zu Bruch.

Neben dem Kriminaldauerdienst ist auch ein Spezialist des Kriminalkommissariats Wismar zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion wurden aufgenommen. Ob und was erbeutet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Allein der Sachschaden dürfte aber mehrere tausend Euro betragen.

Wer Hinweise zur Tat oder zu Tätern geben kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 2030 oder an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de.

von svz.de

erstellt am 14.Jul.2017 | 08:19 Uhr