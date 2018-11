Wismar: Radfahrer mit über 3 Promille

von svz.de

02. November 2018, 13:41 Uhr

Weil ein 31-jähriger Mann gestern Nachmittag (01. Nov.) aus der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Wismar Friedenshof verwiesen wurde, rief er die Polizei an. Die Beamten erschienen kurze Zeit später am Ort des Geschehens und stellten fest, dass der Anrufer offensichtlich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 3 Promille.

Dem Mann, der offenbar weiter gegen den Willen seiner Ex Einlass in die Wohnung begehrte, sprachen die Polizisten einen Platzverweis aus und forderten ihn auf, sein Fahrrad aufgrund seines Alkoholkonsums zu schieben. Kurze Zeit später beobachteten die Beamten, wie sich der Mann auf sein Rad setzte und äußerst unsicher fortbewegte. Sie hielten ihn an, leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und ordneten eine Blutprobenentnahme an.