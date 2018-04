Wismar: Streit mit Messer im Linienbus – Mädchen verletzt

von svz.de

25. April 2018, 19:16 Uhr

Beim Streit zweier Männer in einem vollbesetzten Linienbus in Wismar ist ein unbeteiligtes 15-jähriges Mädchen und einer der Kontrahenten (21) mit einem Messer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Schwerin beantragte gestern Haftbefehl gegen einen 27-jährigen Tatverdächtigen, wie eine Sprecherin mitteilte.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft gerieten die beiden Syrer am Dienstag in Streit. Die Streithähne wurden demnach von Passagieren getrennt. Daraufhin zog der 27-Jährige ein Messer und verletzte den Jüngeren. Das Mädchen, das dem Gerangel ausweichen wollte, wurde an der Brust verletzt. Das Mädchen ging in die Notaufnahme des Klinikums Wismar, dessen Mitarbeiter die Polizei informierten. Der verletzte Syrer wurde stationär aufgenommen. In den späten Abendstunden wurde der flüchtigeTatverdächtigen festgenommen.