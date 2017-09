Wismar: Zeugenaufruf zu Containerbränden

von svz.de

erstellt am 13.Sep.2017 | 08:46 Uhr

In Wismar ereigneten sich am gestrigen Dienstagabend im Bereich Wismar Wendorf gleich zwei Containerbrände. Gegen 20:19 Uhr wurde ein Papiercontainer in der Franz-Liszt-Straße Ecke Mozartstraße in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde ein weiterer Container stark beschädigt. Gegen 22:41 Uhr wurde ein weiterer Papiercontainer in der Ernst-Scheel-Straße angezündet.

Schäden an den in der unmittelbaren Nähe geparkten Fahrzeugen blieben verhindert, da Anwohner rechtzeitig auf das Feuer aufmerksam wurden und ihre Fahrzeuge wegfahren konnten. Bislang ist nicht bekannt, wer für beide Brände verantwortlich ist.

Die Kriminalpolizei Wismar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Zeugen, die zu den Tatzeiten im Bereich der genannten Örtlichkeiten verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Wismar unter 03841/203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.