Wittenburg: Fahrzeug übersehen

von svz.de

erstellt am 14.Jan.2018 | 17:46 Uhr

In der Hagenower Chaussee kam es am Freitag gegen 16.55 Uhr zu einem Unfall. Die 18-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die Hagenower Chaussee in Richtung Steintor und beabsichtigte nach links auf das Gelände der Total-Tankstelle abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw Peugeot. Es kam zur Kollision, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.