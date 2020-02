Wohnungseinbruch in Pasewalk

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Anklam

25. Februar 2020, 11:45 Uhr

Gestern Abend (24.02.2020) zwischen 17:30 Uhr und 21:45 Uhr kam es in der Marktstraße in Pasewalk zu einem Wohnungseinbruch. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung, welche im Hochparterre in einem Mehrfamilienhaus liegt, ein und durchsuchten diese vermutlich nach Wertgegenständen. Ob und was die Täter entwendeten, ist bislang unbekannt und wird ermittelt. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung im Einsatz und übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.