Wokuhl-Dabelow: Autofahrerin weicht Reh aus und prallt gegen Baum

Avatar_prignitzer von Holger Mehlig

09. März 2020, 08:27 Uhr

Eine Frau ist mit ihrem Auto in Wokuhl-Dabelow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einem Reh ausgewichen und deswegen gegen einen Baum geprallt. Die 48-Jährige war am Sonntagabend zwischen den Ortsteilen Comthurey und Brückentin unterwegs, als das Tier plötzlich über die Fahrbahn lief, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.