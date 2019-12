Wolgast: Einbruch in Reifenlager

Avatar_prignitzer von svz.de

19. Dezember 2019, 10:15 Uhr

In der Nacht von gestern zu heute (zwischen dem 17. Dezember, gegen 17.30 Uhr, und 18. Dezember 2019, 07.30 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Reifenlager in der Karriner Straße eingebrochen und entwendeten Sommerreifen im Wert von etwa 10.000 Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Wolgast unter der 03836-2520 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.