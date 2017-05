Zarrentin: 27-Jährige bei Wildunfall schwer verletzt

Bei einem Wildunfall ist am frühen Sonntagmorgen eine 27 Jahre alte Autofahrerin bei Zarrentin (Kreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Die Frau habe die Landstraße 19 in Richtung Tribsees befahren, als ihr plötzlich ein Reh vor das Auto lief, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die 27-Jährige wurde mit schweren Verletzungen zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 2000 Euro beziffert.

