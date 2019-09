Zarrentin: Bootshaus abgebrannt

Avatar_prignitzer von svz.de

10. September 2019, 11:35 Uhr

Am Schaalsee in Zarrentin ist am frühen Dienstagmorgen ein Bootshaus abgebrannt. Ersten Schätzungen zufolge soll dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstanden sein. Der Brand wurde gegen 03 Uhr entdeckt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird die kriminaltechnische Untersuchung des Brandortes am Dienstag fortsetzen.