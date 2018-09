Zarrentin: Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

von svz.de

04. September 2018, 15:35 Uhr

In der Nähe von Zarrentin ist in der Nacht zu Dienstag eine Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Aus noch unbekannter Ursache kam die Fahrerin mit ihrem PKW Nissan gegen 01:40 Uhr zwischen Neuhof und Neuenkirchen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Straßenbaum, schleuderte zurück auf die Straße und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Dabei wurde die 28-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Kurze Zeit später wurde das Unfallopfer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Hagenow gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. An der Unfallstelle war die Straße vorübergehend voll gesperrt.