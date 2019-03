Zigaretten in Bergen entwendet

von svz.de

04. März 2019, 13:28 Uhr

Sonntagnacht gegen 3 Uhr wurde den Beamten des Polizeihauptrevieres Bergen ein Einbruch in den Bahnhofsshop gemeldet. Die Kriminalbeamten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Shop in der Bahnhofstraße und entwendeten Zigaretten im Wert von etwa 200 Euro. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu möglichen Tätern machen können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 03838 / 81 00 an die Polizei in Bergen, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.