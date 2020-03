Zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der L202

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Neubrandenburg

11. März 2020, 10:08 Uhr

Am 11.03.2020 gegen 07:20 Uhr ereignete sich auf der L 202 zwischen Waren und Jägerhof ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Eine 36-jährige Fahrerin eines Fahrdienstes befuhr mit ihrem Transporter die L 202 in Fahrtrichtung Waren. Im Gegenverkehr fuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Lkw in Richtung Malchin. Ca. einen Kilometer vor dem Abzweig Jägerhof stießen die beiden Fahrzeuge an den Außenspiegeln zusammen. Durch den Zusammenstoß klappte der Außenspiegel des Transporters gegen die Scheibe der Fahrertür, die dadurch zersplitterte. Die Fahrerin erlitt dadurch Schnittverletzungen im Gesicht und musste anschließend mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Waren eingeliefert werden. In dem Transporter befanden sich zur Unfallzeit fünf Kinder, von denen ein 10-jähriges Mädchen ebenfalls leichtverletzt wurde und ins Krankenhaus verbracht werden musste. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1.500EUR.

Die Ermittlungen der Polizei zum Unfall wurden aufgenommen. Zur Klärung des Unfallherganges bitten wir Zeugen sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Waren unter der Telefonnummer 03991 - 1760 entgegen.