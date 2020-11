Facts & Fakes : Quiz 14: Fake News haben keine vertrauenswürdigen Quellen

Ein Video verbreitet sich von Tiktok über Youtube bis zu Telegram. Aber stimmt es? Wie man Fake News erkennen kann.

25. November 2020, 07:00 Uhr

Manchmal geht ein Video oder eine Nachricht viral - und wird dann von einer Nachrichtenagentur, einem Nachrichtenportal oder einem Blog aufgenommen, die darüber berichten. Und wie du ja jetzt schon weißt, werden dies Nachrichten nicht immer von allen auf Fakten überprüft. Das müssen wir dann selbst übernehmen. Wir halten uns also gar nicht lange auf und kommen gleich zu unserem Rätsel.

Wenn du etwas Auffrischung brauchst, schau dir noch mal das Video von Andre Wolf an:

Hier ist unser Quiz:

Dieses Mal schauen wir uns ein Beispiel an, das letztens im Internet geteilt wurde. Anfang November wurde in den USA gewählt, die Auszählung der Stimmen dauert dort immer relativ lange - und tagelang war nicht klar, ob Donald Trump oder Joe Biden die Wahl zum Präsidenten gewonnen hatte. In dieser Zeit gab es viele Vorwürfe von Wahlbetrug - selbst Noch-Präsident Donald Trump selbst behauptete das, ohne das zu belegen.

Auf TikTok postete jemand ein Video, das dann innerhalb weniger Tage über Telegramm, Facebook und YouTube geteilt wurde. Das Video zeigt zwei Polizisten aus den USA, und im Video wird behauptet, dass Stimmzettel verloren gegangen seien.

>> https://www.journalistenwatch.com/2020/11/08/verloren-stimmen-us/

Schau dir das Video auf YouTube und die Berichterstattung darüber genau an. Denke auch an alles, was du schon gelernt hast. Dann kannst du sicher die drei Fragen beantworten:

Frage 1: Lies dir das Impressum genau durch. Wie heißt der Verein, der diese Webseite betreibt?

Frage 2: Wen oder was will der Verein kritisieren?

Frage 3: Was kannst du etwas über die Quellen sagen, mit denen die Webseite die Behauptung im Video stützt und Beweise liefert?

Hier einige Tipps zur Lösung: Für die Fragen 1 und 2 suche nach dem Impressum auf der Seite und lies es dir ganz genau durch. Was kannst du erfahren? Wo steht das Wort “Kritik”? Für die Frage 3 schau dir das Video und die Webseite an, schau auch auf Youtube nach und gib die passenden Stichworte in das Suchfeld bei Google ein. Was findest du hier? Was sind die Quellen?

