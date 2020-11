Facts & Fakes : Quiz 17: Faktencheck mit der Google-Bildersuche - und einigen Hasen

Bilder sind mächtig - und können Teil von Fake News sein. Findest du dieses Bild im Internet?

Heute beginnt die vierte Woche unserer Quiz-Serie Facts & Fakes, und wir werden immer genauer beim Faktencheck. Wir haben uns in den vergangen Wochen schon Suchmaschinen, soziale Medien, Framing und seriöse Nachrichtenquellen angeschaut. Am Freitag haben wir die Überprüfung einer Nachrichtenmeldung geübt. Konntest du alle Fehler in unserem Beispiel finden?

Fakten lassen sich nicht nur im Text überprüfen, auch die begleitenden Bilder sind wichtig. Es kommt relativ häufig vor, dass in einem Artikel oder ein Post auf Instagram oder Whatsapp zwar ein aktuelles Ereignis erwähnt wird, aber ein Foto verwendet wird, das schon mehrere Jahre alt ist oder gar nichts mit der Sache zu tun hat. Das kann Zufall oder ein Fehler sein - aber auch Absicht. Zum Beispiel, um eine Situation schlimmer erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich ist. Bilder sind mächtig.

Deshalb schauen wir uns heute an, wie du bei Google nach Bildern suchen kannst. Andre Wolf beschreibt in diesem Video, worauf es bei der Bildersuche ankommt:

Und wie funktioniert das praktisch? Wir nehmen den Artikel vom letzten Freitag als Beispiel: Bei einem Unfall mit einer U-Bahn verhinderte ein Kunstwerk in Form einer Walflosse, dass der Waggon in die Tiefe stürzte.

https://www.sueddeutsche.de/panorama/niederlande-spijkenisse-u-bahn-unfall-kunstwerk-walflosse-1.5102164

Für die Bildersuche kannst du direkt auf die Seite https://images.google.com gehen oder auch die Stichwörter in die “normale” Google-Suche eingeben, Enter drücken und dann auf den Button “Bilder” klicken, der unter dem Suchfeld erscheint. Jetzt werden dir Bilder angezeigt, die in ihrem Dateinamen oder in Bildbeschreibungen diese Schlagwörter enthalten.

Es gibt eine Menge Stichwörter, die in dem Artikel erwähnt werden und mit denen wir mit der Suche beginnen können. Weil wir speziell ein Bild der U-Bahn und dieses Kunstwerks finden wollen, versuchen wir uns so kurz wie möglich zu halten, zum Beispiel so:

U-Bahn Unfall

Verwende nicht zu viele Wörter, sonst verwirrst du Google. Wenn du mit drei oder vier Wörtern nichts gefunden hast, kannst du ein weiteres Wort hinzufügen oder es mit anderen Schlagwörtern versuchen. In diesem Fall gibt es sehr viele Ergebnisse, so dass wir sofort einige Bilder eines rot-weißen U-Bahn Waggons sehen, der am Schwanz eines riesigen Wals hängt. Wenn du noch nicht die gewünschte Bilder gefunden hast, kannst du die Suche erweitern:

U-Bahn Unfall Kunstwerk Flosse

Etwas zu googlen klingt total einfach - aber es ist wirklich wichtig, genau zu beschreiben, was du suchst. Und manchmal sucht man nach einem Foto aus einem anderen Land und muss sogar in einer anderen Sprache suchen, zum Beispiel auf Englisch. Versuche nur mit Schlüsselwörtern nach dem folgenden Bild zu suchen, und beantworte dann die Frage aus unserem Quiz.

Hier ist unser Quiz:

Suche das folgende Foto im Internet und beantworte uns die Frage: Wo steht dieses Kunstwerk?

Pixabay

Ratlos? Hier sind noch ein paar Tipps: Gehe genauso vor wie bei der Textsuche auf Google: Was siehst du? Welche Schlagwörter wählst du aus? Sieh dir die Seite mit den Ergebnissen ganz genau an, folge den Links und forsche noch ein bisschen weiter. Wird irgendwo ein Ort erwähnt? Google dann den Ort zusammen mit den Schlagwörtern, um ganz sicher zu gehen.

Wie jeden Tag bis zum 15. Dezember 2020 kannst du einen Amazon-Gutschein in Höhe von 50 Euro gewinnen. Am Gewinnspiel teilnehmen können Schülerinnen und Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern im Alter ab zehn Jahren. Außerdem vergeben wir einen Schulpreis in Höhe von 5000 Euro an die Schule mit den meisten richtigen Einsendungen im Quiz-Zeitraum. Wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, schreibe deine Antwort in das folgende Feld.

Bevor das Feld angezeigt werden kann, musst du uns den externen Inhalt unseres Dienstleisters mit einem Klick bestätigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

