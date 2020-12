Facts & Fakes : Quiz 20: Google, Bing und Yandex - so kombinierst du Suchmaschinen

Kennst du eigentlich die auf den Suchmaschinen Bing und Yandex? Und: Wo steht der Brunnen auf diesem Bild?

03. Dezember 2020, 07:00 Uhr

In unserer Quiz-Serie Facts & Fakes konzentrieren wir uns beim Faktencheck und Verifizieren von Nachrichten meistens auf Google. Google ist die größte und bekannteste Suchmaschine, es gibt aber auch noch andere, die ähnlich funktionieren. Bing, die Suchmaschine von Microsoft, ist zum Beispiel wirklich gut darin, Objekte in Bildern zu erkennen. Und Yandex ist eine russische Suchmaschine, die manchmal bessere Ergebnisse als Google erzielt, insbesondere wenn es um Landschaften geht. Außerdem kann sie richtig gut Gesichter erkennen.

Bing: https://www.bing.com/

Yandex: http://yandex.com/images

Wenn du nicht sofort das findest, was du suchst, ist es immer eine gute Idee, mit verschiedenen Suchmaschinen nach Fotos zu suchen. Allerdings funktioniert jede Suchmaschine anders, und Yandex gibt es nicht auf Deutsch. Heute benutzen wir deshalb die Webseite https://www.reverseimagesearch.org/de.

Hier kannst du ganz einfach gleichzeitig Fotos in verschiedenen Suchmaschinen “rückwärts” suchen. Dafür gibst du - wie in der Google-Bildersuche - eine URL zu einem Foto ein und klickst auf “Suche nach ähnlichen Bildern”. Du musst ein bisschen aufpassen, dass du wirklich auf den richtigen, blauen Button klickst - oben und unten wird Werbung für andere Seiten angezeigt und bei einem Klick landest du auf diesen Seiten. Wenn du etwas weiter nach unten scrollst, siehst du dann Felder mit den Logos der verschiedenen Suchmaschinen Google, Bing und Yandex mit jeweils dem Feld “Überprüfen Sie das Bild”. Dann werden dir die Suchergebnisse angezeigt.

In diesem Video erklärt dir Andre Wolf noch mal einige Grundlagen zur Bildersuche im Internet:

Mit unserem heutigen Quiz geben wir dir übrigens jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Rätsel der kommenden Woche: Dann geht es nämlich um das Finden von Standorten, Verwenden von Google Maps und andere Erkundungstouren im Internet, die mit Standorten zu tun haben. Deshalb möchten wir schon heute von dir wissen, wo das folgende Bild aufgenommen wurde.

Hier ist unser Quiz:

sector035

Frage 1: In welcher Stadt steht dieser Brunnen?

Frage 2: Welche zwei Straßen verlaufen entlang dieses Brunnens?

Hier einige Tipps: Denk daran, dass jedes Bild im Internet eine URL hat - auch das Bild in diesem Text. Wie das geht, hast du gestern gelernt. Ausgehend von diesem Link kannst du weiter suchen. Wenn du ähnliche Bilder findest, schau in den Bildbeschreibungen, ob du irgendeinen Hinweis sehen kannst. Google wieder in der Textsuche nach diesen Hinweisen, um ganz sicher zu gehen.

Und ein Tipp für Frage 2: In Google werden auch Karten angezeigt. Die können dir weiterhelfen. Wir suchen nicht die genaue Adresse des Brunnens, sondern die Namen der beiden Straßen.

