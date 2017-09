Aue-Niederlage besiegelt Aus : 1. FC Kaiserslautern entlässt Trainer Norbert Meier

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 10:14 Uhr

Er dankte Meier für dessen Engagement, fügte aber an: «Die letzten beiden Spiele hinterließen bei uns nicht mehr das Gefühl, dass wir in dieser Konstellation die dringend benötigte Wende schaffen.»

Die 0:2-Niederlage am Dienstagabend gegen Erzgebirge Aue besiegelte das Aus für Meier, der an seinem 59. Geburtstag die Nachricht von der Trennung erhielt. Das Training werden übergangsweise Manfred Paula, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, und U19-Trainer Alexander Bugera leiten.

Meier hatte die Roten Teufel am 3. Januar 2017 als Cheftrainer übernommen und in 24 Spielen betreut. In dieser Saison konnten die Lauterer noch kein Spiel gewinnen und stehen mit nur zwei Punkten am Tabellenende.

Mitteilung FCK-Homepage