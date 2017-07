72er-Runde auf Par-70-Platz : 146. British Open: Kaymer verpielt guten Auftakt

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat den Auftakt in die 146. British Open verpatzt. Der 32-Jährige aus Mettmann war in Southport mit Schulterproblemen an den Start gegangen und spielte nur eine 72er-Runde auf dem Par-70-Platz an der Nordwestküste Englands.