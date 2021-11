Hallen-Hockey : ATSV Güstrow vor Comeback in der Regionalliga Ost der Damen

Im Hallenhockey startet am Wochenende die Regionalliga Ost der Damen in ihre Punktspielsaison 2021/22. Nach vierjähriger Abstinenz ist auch das Team vom ATSV Güstrow wieder mit dabei.

Güstrow | Schon eine Woche nach dem Güstrower Wilhelm-Höcker-Turnier startet die Hallenhockey-Regionalliga Ost in die Punktspielsaison 2021/22. Den Auftakt machen am kommenden Wochenende die Damen, die Herren beginnen eine Woche später. Der frühere Start bei den Damen ist deshalb erforderlich, weil diesmal neun Mannschaften, und damit eine mehr als üblich, in d...

