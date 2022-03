Springreiten : André Thieme auf Chakaria Dritter im Weltcup-Springen in den USA

Drei Pferde hatte der Plauer Springreiter Andre Thieme beim Weltcup-Turnier in Florida gesattelt. Mit allen war er ins Geld geritten, mit seinem EM-Pferd Chakaria sogar auf Rang drei im Großen Preis.

Ocala/Schwerin | Beim FEI „World Cup Tournament“ für die Nordamerika-Liga am Wochenende in Live Oak (Florida), 20 Minuten von Ocala entfernt, sattelte der Plauer André Thieme im Rahmen seiner US-Tournee an den drei Wettkampftagen drei Pferde. Im mit 216.000 US-Dollar dotierten Weltcup Springen ritt er seine Spitzenstute DSP Chakaria, mit der er bereits am 20. Februar ...

