Motorsport : Arne Domeyer vom MC Rehna überzeugt bei Enduro-EM in Kielce

Ex-Europameister Arne Domeyer vom MC Rehna kämpft sich in der Enduro-EM der Seniorenklasse immer weiter nach vorn. Mit den Plätzen zwei und eins bei der sechsten EM-Fahrt in Polen ist er in der Gesamtwertung Dritter.

Kielce/Schwerin | Ex-Europameister Arne Domeyer vom MC Rehna im ADAC bestätigte bei der sechsten von acht Fahrten um die Enduro DM im polnischen Kielce bei schwierigsten Bedingungen nach starkem Regen seine momentan sehr gute Form. In der Seniorenklasse gewann er am Sonntag die Tageswertung, nachdem er am Sonnabend nur knapp vom Slowaken Martin Gottwald bezwungen woren...

