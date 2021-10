Fußball-Verbandsliga : Aufbau Boizenburg verliert auch beim Drittletzten

Auch beim Drittletzten in Siedenbollentin konnte Aufbau Boizenburg nicht punkten. Es gab eine 1:4-Niederlage für den Vorletzten.

Boizenburg | Die weite Reise in die Nähe von Altentreptow hat sich nicht gelohnt: Für den Fußball-Verbandsligisten Aufbau Boizenburg geht es jetzt endgültig in Richtung Landesliga. Der Tabellenvorletzte unterlag am Sonnabend beim Drittletzten SV Siedenbollentin mit 1:4 und wartet weiterhin auf seinen ersten Punkt in dieser Spielzeit. Nur wegen des noch schlechtere...

