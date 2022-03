Box-Bundesliga : BC Traktor siegt knapp in München und übernimmt Tabellenführung

Ein schönes Geburtstags-Geschenk für Trainer Andy Schiemann. Die Traktor-Boxer gewinnen ihren Auswärts-Kampfabend gegen den TSV 1860 München mit 12:15. Ihrem Ziel des Titel-Hattricks sind die Schweriner einen Schritt näher.

München | Trainer Andy Schiemann und Team-Manager Paul Döring des BC Traktor Schwerin lagen richtig, als sie für den Abend in München mit einer „knappen Kiste“ rechneten. Lange sah es so aus, als ob die Münchener Gastgeber den Abend sogar für sich entscheiden könnten. Erste Hälfte des Abends entschied der TSV 1860 München für sich In der ersten Hälfte dom...

