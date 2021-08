Bahnradsport : Sprinter-Talent Max-David Briese ab Mittwoch bei U19-WM gefordert

Bei der U19-WM in Kairo hofft Bahnrad-Talent Max-David Briese vom Bundesstützpunkt Schwerin auf viele Starts und möglichst die nächste Medaille nach dem EM-Silber im Teamsprint vor zwei Wochen in Holland.

Kairo/Schwerin | Im dritten Anlauf hat es nun endlich geklappt. Nachdem sowohl vor einem Jahr als auch im April dieses Jahres die Junioren-WM im Bahnradsport coronabedingt verschoben werden mussten, fahren die besten U19-Bahnradasse der Jungs und Mädchen aller Kontinente nun von Mittwoch bis zum Sonntag in Kairo um die Regenbogentrikots in insgesamt 22 Disziplinen. So...

