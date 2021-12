Profiboxen : Denis Radovan verteidigt nur sechs Wochen nach Corona den EM-Gürtel

14 Monate hatte der Schweriner Boxprofi Denis Radovan auf seine EM-Titelverteidigung warten müssen. Dabei wurde die ohnehin kurze Vorbereitung noch zu einem Wettlauf mit seiner eigenen Corona-Infektion.

Schwerin | Boxprofi Denis Radovan hatte, wie es üblich ist, seinen Gürtel als Europameister im Mittelgewicht mitgebracht zum Kampfabend am 3. Dezember in der Ilsenburger Harzlandhalle. Dort baute der in Schwerin lebende Kölner im Hauptkampf des Abends mit einem technischen K.o. in der achten Runde über den Engländer Brian Rose seine Bilanz im 16. Profikampf auf ...

