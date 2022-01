Handball Landesliga : Bützows Handballerinnen bieten Grün-Weiß Schwerin lange Paroli

Handball-Landesliga-Frauen des TSV Bützow halten beim Spitzenreiter Grün-Weiß Schwerin bis zur Pause mit.

Schwerin | Dass sie vor einer Herkulesaufgabe standen, war den Landesliga-Handballerinnen des TSV Bützow von vornherein bewusst. Schließlich gastierte der Fünfte der Sechserstaffel am Sonnabend beim Spitzenreiter Grün-Weiß Schwerin II. Aber der krasse Außenseiter versteckte sich beim 18:30 (9:14) keineswegs und hielt die Partie fast bis zum Seitenwechsel offen. Bützows Celina Bollow-Garlipp war es vorbehalten, den Torreigen zu eröffnen. Zwei Minuten später sorgte Sophie Masermann mit dem Treffer zum 2:1 für die zweite TSV-Führung in dieser Partie – es sollte jedoch auch die letzte bleiben. Aber die Gäste blieben vorerst in Schlagdistanz, stellten mehrfach auf Unentschieden (4:4/10., 5:5/12., 9:9/24.) TSV kurz vor der Pause sieben Minuten ohne Treffer Erst kurz vor dem Seitenwechsel konnten sich die Schwerinerinnen absetzen. Sieben Minuten blieb der TSV ohne Treffer, mit 9:14 ging es in die Kabine. Nach Wiederanpfiff setzte sich Grün-Weiß Stück für Stück ab und hatte nach 37 Minuten schon einen feudalen Zehn-Tore-Vorsprung auf der Anzeigetafel. Bützow kam noch einmal bis auf sechs Treffer heran (16:22/44.), aber danach zogen die Gastgeberinnen unbeirrt ihre Kreise. In den letzten neun Minuten ließen sie keinen einzigen TSV-Treffer mehr zu. TSV: Buhr – Herbst 9, Müller 2, Nockemann 2, Koziol, Masermann 2, Bollow-Garlipp 4/1, Zarse, Wendhausen, Röske, Burkschat, Bretting. ...

