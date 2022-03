Sport in Schwerin : Corona sorgt für ausgedünnten Spielplan

Das Oberliga-Fußballspiel des FC Mecklenburg Schwerin und das Drittliga-Handballspiel von Grün-Weiß Schwerin wurden coronabedingt abgesagt.

Schwerin | Corona reißt ein dickes Loch in das Schweriner Sportprogramm dieses Wochenende. Sowohl die Partie in der Fußball-Oberliga zwischen dem FC Mecklenburg Schwerin und Lok Stendal wegen Corona beim Gast als auch die Begegnung der Drittliga-Handballerinnen von Grün-Weiß Schwerin mit Pfeffersport Berlin wurden an Freitag abgesagt. Auch bei Grün-Weiß hat Coro...

