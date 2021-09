Speedway : Dänen-Talent Mads Hansen gewinnt Finale 1 der U21-WM in Stralsund

Beim Sieg des Dänen Mads Hansen im ersten Finalrennen der U21-Speedway-WM am Samstagabend in Stralsund erreichte auch der Güstrower Norick Blödorn das Finale und durfte sich am Ende über Rang vier freuen.

Stralsund | Mads Hansen führt in der über drei Rennen gehenden Finalrunde um die U21-Weltmeisterschaft im Speedway. Der Däne gewann am Samstagabend im Stralsunder Paul-Greifzu-Stadion vor über 3000 Fans den ersten Lauf souverän vor Jakub Miskowiak und Wiktor Lampart. Die beiden polnischen Extra-Ligafahrer versuchten alles, den Dänen zu überflügeln. Dabei konzentr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.