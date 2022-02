Mecklenburg-Vorpommern : Das sagen Vereine und Verbände zu den Corona-Lockerungen im Sport

Punktspiele und Wettkämpfe sind ab Sonnabend in allen Sportarten und Altersgruppen möglich. Auch in Regionen, die sich in der Warnstufe Rot befinden. So lauten die neuesten Änderungen in der Corona-Landesverordnung.

Schwerin | Auflockerungsübungen im Sport: Die zuständige Ministerin Stefanie Drese geht davon aus, dass mit der Neuregelung der Corona-Landesverordnung für Sportverbände und -vereine deutlich mehr Planungssicherheit für die Fortführung der Saison herrsche. Ist das tatsächlich so und wie kommt die neue Verordnung bei denen an, die sie umsetzen müssen? Wir haben n...

