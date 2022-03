Fussball-Oberlliga : Der nächste dicke Brocken für den MSV Pampow

Die Fußball-Oberligisten der Region haben am Wochenende Herkulesaufgaben zu lösen. Der Tabellenvierte SC Staaken kommt zum MSV Pampow, der FC Mecklenburg Schwerin reist zum Tabellenzweiten Blau Weiß 90 Berlin.

Schwerin | Beim bis dahin Tabellenzweiten Hertha Zehlendorf haben die Oberliga-Fußballer des MSV Pampow am vergangenen Sonntag lange an einem Punkt geschnuppert und erst in der Nachspielzeit mit dem 2:3 noch den Nackenschlag kassiert. Sonnabend ab 15 Uhr wartet mit dem SC Staaken der nächste dicke Brocken. Aber diesmal wird am heimischen Gartenweg gespielt, und ...

