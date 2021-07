Volleyball : Deutsche Volleyballerinnen schwitzen in Schwerin für ihre EM

Im Zuge der Vorbereitung auf die am 19. August mit dem Spiel gegen Polen beginnende EM haben die deutschen Volleyball-Frauen noch bis zum Freitag nächster Woche ihr erstes Trainingslager in Schwerin aufgeschlagen.

Schwerin | Bei ihrer Vorbereitung auf die Europameisterschaften, die vom 18. August bis 4. September in Serbien, Bulgarien, Kroatien und Rumänien ausgetragen werden, machen die deutschen Volleyballfrauen bis Freitag nächster Woche in Schwerin Station. Hier treffen sie sich erstmals seit dem Nations-League-„Marathon“, bei dem im Mai und Juni in Italien insgesamt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.