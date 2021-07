Olympische Spiele : Deutschland-Achter am Sonntag erstmals bei Olympia gefordert

Ob der Weg zum erhofften Olympia-Gold zwei oder drei Rennen lang wird, entscheidet sich für die Ruderrecken des Deutschland-Achters Sonntagfrüh. Gewinnen sie ihren Vorlauf, können sie sich den Hoffnungslauf ersparen.

Tokio/Schwerin | Nur noch ein paar abschließende Trainingskilometer auf dem Sea Forest Waterway von Tokio, dann muss der Deutschland-Achter erstmals liefern. Am Sonntag um 11 Uhr Ortszeit (bei uns zu nachtschlafender Zeit um 4 Uhr) steht der olympische Vorlauf an. In dem trifft die Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) auf Australien, die USA und Rumänien. Der zwe...

