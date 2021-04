Rudern : Deutschland-Achter bei der Ruder-EM entzaubert

Nach acht EM-Titeln in Folge gab es am Sonntag statt des neunten Rang vier für die Ruderrecken vom Deutschland-Achter

Varese/Schwerin | Achtmal in Folge hatte der Deutschland-Achter bei Ruder-Europameisterschaften den Titel gewonnen. Nummer neun sollte am Sonntag in Italien folgen. Doch das hat nicht geklappt. Der nach dem Olympia-Silber von Rio 2016 in allen Titel-Rennen siegreiche Achter um seinen Schweriner Schlagmann Hannes Ocik wurde auf dem Lago di Varese entzaubert. Das sogar s...

