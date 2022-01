Ungeimpft bei Australian Open : Das rät Boris Becker seinem ehemaligen Schützling Novak Djokovic

Tennislegende Boris Becker nahm als Trainer Novak Djokovic unter seine Fittiche. Nun hat er einen wichtigen Rat an seinen ehemaligen Schützling.

Melbourne | Der dreimalige Wimbledonsieger und frühere Trainer Boris Becker hat Kritik am Verhalten von Novak Djokovic geübt. "Ich glaube, er macht einen großen Fehler, sich nicht impfen zu lassen", schrieb die deutsche Tennis-Legende in einem Gastbeitrag für die "Daily Mail". Dieser Fehler bedrohe das, was von seiner Karriere und der Chance, sich selbst als best...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.