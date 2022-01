Gerichtsentscheidung am Montag : Einreise-Farce um Tennisstar Djokovic: Ein Topstar in Isolation

Dem Tennisstar Novak Djokovic wird am Flughafen von Melbourne die Einreise verweigert. Nun ist der Serbe in Isolation und geht juristisch gegen die Ausreiseverpflichtung vor.

Melbourne | Die letzten Vorbereitungstage auf die Australian Open verbringt Novak Djokovic gewöhnlich in einer der Fünf-Sterne-Luxusherbergen in Melbourne. Seine neueste Bleibe in der Grand Slam-Stadt ist etwas weniger komfortabel, das Park Hotel in Melbournes Stadtteil Carlton ist zum schmucklosen Quarantänehotel und Internierungslager umgerüstet worden, festgeh...

